 
洛杉矶湖人队 Courtside City Edition Nike NBA 男子T恤 - 黑

洛杉矶湖人队 Courtside City Edition

Nike NBA 男子T恤

23% 折让

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Courtside City Edition Nike NBA 男子T恤采用灵感源自 City Edition 队服的配色与图案，选用柔软轻盈棉料，巧搭肩部条纹细节与胸前图案。


  显示颜色：
  款式： BV9125-010

彰显球队荣耀

洛杉矶湖人队 Courtside City Edition Nike NBA 男子T恤采用灵感源自 City Edition 队服的配色与图案，选用柔软轻盈棉料，巧搭肩部条纹细节与胸前图案。

产品细节

  显示颜色： 黑
  款式： BV9125-010

