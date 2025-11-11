 
洛杉矶湖人队 Courtside Nike Dri-FIT NBA 男子背心 - 阿马里洛黄/全域紫/全域紫

洛杉矶湖人队 Courtside

Nike Dri-FIT NBA 男子背心

¥349

洛杉矶湖人队 Courtside Nike Dri-FIT NBA 男子背心采用经典版型，无论是在赛场还是户外活动，皆可彰显你对篮球的热爱之情。采用球队图案，结合轻盈速干技术，助你保持干爽，尽情为球队呐喊助威。


  • 显示颜色： 阿马里洛黄/全域紫/全域紫
  • 款式： DR2273-728

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，顺滑亲肤

产品细节

  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
