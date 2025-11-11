洛杉矶湖人队 Courtside
Nike Dri-FIT NBA 男子背心
¥349
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Courtside Nike Dri-FIT NBA 男子背心采用经典版型，无论是在赛场还是户外活动，皆可彰显你对篮球的热爱之情。采用球队图案，结合轻盈速干技术，助你保持干爽，尽情为球队呐喊助威。
- 显示颜色： 阿马里洛黄/全域紫/全域紫
- 款式： DR2273-728
洛杉矶湖人队 Courtside
¥349
洛杉矶湖人队 Courtside Nike Dri-FIT NBA 男子背心采用经典版型，无论是在赛场还是户外活动，皆可彰显你对篮球的热爱之情。采用球队图案，结合轻盈速干技术，助你保持干爽，尽情为球队呐喊助威。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，顺滑亲肤
产品细节
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 阿马里洛黄/全域紫/全域紫
- 款式： DR2273-728
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。