 
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子短裤 - 黑/雾灰/全域紫/阿马里洛黄

洛杉矶湖人队 Courtside

Nike NBA 男子短裤

¥349

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子短裤采用焕新设计,彰显满满活力。采用光滑的光泽感面料,灵感源自该球队的 DNA 短裤。饰有银色标志以及采用球队标志色的镶边细节、官方标签,塑就个性风范。


  • 显示颜色： 黑/雾灰/全域紫/阿马里洛黄
  • 款式： CV3938-010

银色设计，彰显球队荣耀

洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子短裤采用焕新设计，彰显满满活力。采用光滑的光泽感面料，灵感源自该球队的 DNA 短裤。饰有银色标志以及采用球队标志色的镶边细节、官方标签，塑就个性风范。

光泽柔滑

Durasheen 面料，顺滑触感，呈现出光泽感外观。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。

弹性舒适

条纹褶皱面料包覆弹性腰部。腰部搭配前开口抽绳。

其他细节

右侧大腿处配有拉链口袋，为智能手机提供安全收纳空间

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 裤脚采用条纹镶边
  • 插手口袋
  • 金属色印花标志
  • 球队标志色标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
