洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA 男子短裤
¥349
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子短裤采用焕新设计，彰显满满活力。采用光滑的光泽感面料，灵感源自该球队的 DNA 短裤。饰有银色标志以及采用球队标志色的镶边细节、官方标签，塑就个性风范。
- 显示颜色： 黑/雾灰/全域紫/阿马里洛黄
- 款式： CV3938-010
银色设计，彰显球队荣耀
光泽柔滑
Durasheen 面料，顺滑触感，呈现出光泽感外观。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
弹性舒适
条纹褶皱面料包覆弹性腰部。腰部搭配前开口抽绳。
其他细节
右侧大腿处配有拉链口袋，为智能手机提供安全收纳空间
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 裤脚采用条纹镶边
- 插手口袋
- 金属色印花标志
- 球队标志色标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
