 
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子起绒圆领运动衫 - 调色桦树色/白色/全域紫

¥499

洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子起绒圆领运动衫聚焦醒目大号球队标志，庆祝 NBA 成立 75 周年。采用厚实针织面料，正面饰有图案印花，衣袖搭配刺绣设计，融入联盟 75 周年特别版标志。


  • 显示颜色： 调色桦树色/白色/全域紫
  • 款式： DN4905-051

优质针织圆领上衣，巧搭经典湖人图案

针织面料，柔软舒适

厚实针织面料内里起绒，柔软温暖。侧边拼接搭配弹性罗纹，塑就自由无拘的运动体验。

经典图案

正面印有湖人队标志和球队名称，搭配复古字母设计。衣袖绣有 Swoosh 设计和 NBA 75 周年特别版标志。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 袖口、下摆和侧拼接采用弹性罗纹设计
  • 印花图案
  • 刺绣 Swoosh 设计和 NBA 标志
  • 面料：83% 棉/17% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
