洛杉矶湖人队 Courtside
¥499
优质针织圆领上衣，巧搭经典湖人图案
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子起绒圆领运动衫聚焦醒目大号球队标志，庆祝 NBA 成立 75 周年。采用厚实针织面料，正面饰有图案印花，衣袖搭配刺绣设计，融入联盟 75 周年特别版标志。
针织面料，柔软舒适
厚实针织面料内里起绒，柔软温暖。侧边拼接搭配弹性罗纹，塑就自由无拘的运动体验。
经典图案
正面印有湖人队标志和球队名称，搭配复古字母设计。衣袖绣有 Swoosh 设计和 NBA 75 周年特别版标志。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 袖口、下摆和侧拼接采用弹性罗纹设计
- 印花图案
- 刺绣 Swoosh 设计和 NBA 标志
- 面料：83% 棉/17% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 调色桦树色/白色/全域紫
- 款式： DN4905-051
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
