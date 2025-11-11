 
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子连帽衫 - 黑/黑/阿马里洛黄

洛杉矶湖人队 Courtside

Nike NBA 男子连帽衫

41% 折让

售罄：

此配色当前无货

穿上洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子 连帽衫，力挺爱队。该套头衫从官方 NBA 热身装备汲取设计灵感，采用优质厚实针织面料结合柔软舒适内里打造。


  • 显示颜色： 黑/黑/阿马里洛黄
  • 款式： CJ7133-010

洛杉矶湖人队 Courtside

41% 折让

经典款式，优质触感

穿上洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子 连帽衫，力挺爱队。该套头衫从官方 NBA 热身装备汲取设计灵感，采用优质厚实针织面料结合柔软舒适内里打造。

球队风范，出众质感

厚实针织面料手感柔软扎实，尽显出众质感。

官方灵感

风帽设计灵感源自官方 NBA 热身装备。镶嵌拼接搭配法式毛圈面料，造就别致纹理外观。

产品细节

  • 缝制贴片
  • 袋鼠式口袋
  • 肩部镶边细节
  • 面料：100% 棉。拼接/连帽里料：56% 棉/44% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/阿马里洛黄
  • 款式： CJ7133-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。