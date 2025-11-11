洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA 男子连帽衫
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子 连帽衫，力挺爱队。该套头衫从官方 NBA 热身装备汲取设计灵感，采用优质厚实针织面料结合柔软舒适内里打造。
- 显示颜色： 黑/黑/阿马里洛黄
- 款式： CJ7133-010
洛杉矶湖人队 Courtside
41% 折让
经典款式，优质触感
穿上洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子 连帽衫，力挺爱队。该套头衫从官方 NBA 热身装备汲取设计灵感，采用优质厚实针织面料结合柔软舒适内里打造。
球队风范，出众质感
厚实针织面料手感柔软扎实，尽显出众质感。
官方灵感
风帽设计灵感源自官方 NBA 热身装备。镶嵌拼接搭配法式毛圈面料，造就别致纹理外观。
产品细节
- 缝制贴片
- 袋鼠式口袋
- 肩部镶边细节
- 面料：100% 棉。拼接/连帽里料：56% 棉/44% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/阿马里洛黄
- 款式： CJ7133-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。