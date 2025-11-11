 
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子针织短裤，旨在庆贺 NBA 联盟成立 75 周年。厚实柔软的针织面料，结合毛边裤脚，大号湖人队图案覆盖左腿，专为球迷匠心设计。


  • 显示颜色： 调色桦树色/调色桦树色/白色/全域紫
  • 款式： DB1956-051

经典风范，至上荣耀

洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子针织短裤，旨在庆贺 NBA 联盟成立 75 周年。厚实柔软的针织面料，结合毛边裤脚，大号湖人队图案覆盖左腿，专为球迷匠心设计。

柔软触感，复古外观

采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，质感柔软。裤脚融入未缝边毛边设计，塑就复古外观。

大号图案，球队荣耀

左腿饰有大号球队印花图案。右腿绣有 NBA 75 周年特别版标志。

其他细节

  • 弹性罗纹腰部结合内接缝胯下拼接，带来舒适畅动感受
  • 加长抽绳采用系结抽绳头

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹口袋贴边
  • 插手口袋和后身口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋：100% 棉。
  • 可机洗
