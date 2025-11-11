洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA 男子针织短裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子针织短裤，旨在庆贺 NBA 联盟成立 75 周年。厚实柔软的针织面料，结合毛边裤脚，大号湖人队图案覆盖左腿，专为球迷匠心设计。
- 显示颜色： 调色桦树色/调色桦树色/白色/全域紫
- 款式： DB1956-051
经典风范，至上荣耀
柔软触感，复古外观
采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，质感柔软。裤脚融入未缝边毛边设计，塑就复古外观。
大号图案，球队荣耀
左腿饰有大号球队印花图案。右腿绣有 NBA 75 周年特别版标志。
其他细节
- 弹性罗纹腰部结合内接缝胯下拼接，带来舒适畅动感受
- 加长抽绳采用系结抽绳头
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹口袋贴边
- 插手口袋和后身口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
