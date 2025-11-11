 
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子针织短裤 - 调色幻影灰白

洛杉矶湖人队 Courtside

Nike NBA 男子针织短裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子针织短裤采用柔软针织面料，结合宽松版型，塑就休闲舒适的穿着体验。 采用球队配色和图案，彰显专属荣耀，向你挚爱的球队和比赛致敬。


  • 显示颜色： 调色幻影灰白
  • 款式： DR2328-027

挚爱球队

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。 口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色幻影灰白
  • 款式： DR2328-027

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。