洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA 男子针织短裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子针织短裤采用柔软针织面料，结合宽松版型，塑就休闲舒适的穿着体验。 采用球队配色和图案，彰显专属荣耀，向你挚爱的球队和比赛致敬。
- 显示颜色： 调色幻影灰白
- 款式： DR2328-027
挚爱球队
挚爱球队
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋和后身口袋
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。 口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
