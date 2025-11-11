洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA 男子长袖T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
穿上洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤，铭记球队历史上的重要时刻。 采用日常棉料结合宽松版型，搭配质地柔软的墨印图案，彰显球队的非凡魅力。
- 显示颜色： 海岸蓝
- 款式： DA7315-462
洛杉矶湖人队 Courtside
¥349
湖人队荣耀时刻
穿上洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤，铭记球队历史上的重要时刻。 采用日常棉料结合宽松版型，搭配质地柔软的墨印图案，彰显球队的非凡魅力。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 宽松版型，结合落肩衣袖设计
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹衣领
- 刺绣耐克勾勾标志
- 印花图案融入墨印元素
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 海岸蓝
- 款式： DA7315-462
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。