洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA 男子长袖T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤巧搭心仪球队的造型，将世界连结在一起。饰有多种语言呈现的球队、联盟和运动图案。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CK8103-010
洛杉矶湖人队 Courtside
¥299
全球 NBA 风采
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤巧搭心仪球队的造型，将世界连结在一起。饰有多种语言呈现的球队、联盟和运动图案。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 结合多种语言呈现的“篮球”和“美国职业篮球协会”字样图案，充满国际感
产品细节
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CK8103-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。