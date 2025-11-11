 
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子长裤 - 黑

¥499

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子长裤采用匠心设计，无论是街头出行还是看台观战，皆可营造休闲自在的穿着感受。该款长裤采用轻微起绒面料，结合出众设计，塑就时尚贴合感。


  • 显示颜色：
  • 款式： CN0519-010

休闲舒适，力挺爱队

其他细节

内里采用起绒处理，质感柔软。插手口袋与后身拉链口袋，提供便利储物选择。

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 印花图案
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CN0519-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。