洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA 男子长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子长裤采用匠心设计，无论是街头出行还是看台观战，皆可营造休闲自在的穿着感受。该款长裤采用轻微起绒面料，结合出众设计，塑就时尚贴合感。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CN0519-010
休闲舒适，力挺爱队
其他细节
内里采用起绒处理，质感柔软。插手口袋与后身拉链口袋，提供便利储物选择。
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 印花图案
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
