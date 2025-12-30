洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA Club Premium 男子套头连帽衫
¥649
锋芒毕露，傲视群雄，无论输赢，都要代表队伍。没问题。洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA Club Premium 男子套头连帽衫柔软顺滑，让你与湖人队一同昂首挺胸。
- 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄
- 款式： IB2303-504
其他细节
法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 可机洗
