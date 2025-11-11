洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA Crew 运动袜（1 双）
¥109
售罄：
此配色当前无货
穿上洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA Crew 运动袜（1 双），与挚爱球队同行。采用经典版型设计，打造柔软贴合的舒适脚感。
- 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄
- 款式： DJ3740-504
湖人队风范，日常佳选
穿上洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA Crew 运动袜（1 双），与挚爱球队同行。采用经典版型设计，打造柔软贴合的舒适脚感。
其他细节
- 优质弹性针织面料，质感柔软，整体舒适贴合
- 足尖和后跟加厚处理，为高磨损区域营造缓震效果
产品细节
- 左/右足区分设计，从细微处提升贴合感
- 腿部采用罗纹结构
- 足弓板带
- 刺绣球队名称和 Swoosh 标志
- 袜底主体/袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
