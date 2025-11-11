 
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA Crew 运动袜（1 双） - 全域紫/阿马里洛黄

洛杉矶湖人队 Courtside

Nike NBA Crew 运动袜（1 双）

¥109

售罄：

此配色当前无货

穿上洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA Crew 运动袜（1 双），与挚爱球队同行。采用经典版型设计，打造柔软贴合的舒适脚感。


  • 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄
  • 款式： DJ3740-504

湖人队风范，日常佳选

其他细节

  • 优质弹性针织面料，质感柔软，整体舒适贴合
  • 足尖和后跟加厚处理，为高磨损区域营造缓震效果

产品细节

  • 左/右足区分设计，从细微处提升贴合感
  • 腿部采用罗纹结构
  • 足弓板带
  • 刺绣球队名称和 Swoosh 标志
  • 袜底主体/袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
