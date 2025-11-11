洛杉矶湖人队 Courtside Statement
Nike NBA 男子起绒套头连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Courtside Statement Nike NBA 男子起绒套头连帽衫采用各球队通用的经典 Jumpman 标志，尽显 Statement Edition 球衣的活力风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DB1527-010
匠心连帽衫，灵感源自 STATEMENT EDITION 球衣
针织面料，内里起绒
起绒针织面料外层触感光滑，内层温暖舒适，是寒冷天气的理想佳选。
Statement Edition 细节
图案的设计灵感源自 Statement Edition 队服。该设计中，每一支球队都饰有经典 Jumpman 标志。
其他细节
拉链口袋，在出行时可供安全存放随身物品罗纹袖口和下摆，在你运动时有助稳固衣身
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 轻薄加衬风帽搭配抽绳
- 正面口袋
- 衣袖和胸部饰有醒目印花图案
- 刺绣 Jumpman 标志
- 面料：83% 棉/17% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
