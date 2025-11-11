 
洛杉矶湖人队 Courtside Statement Nike NBA 男子起绒套头连帽衫 - 黑

洛杉矶湖人队 Courtside Statement

Nike NBA 男子起绒套头连帽衫

¥599

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Courtside Statement Nike NBA 男子起绒套头连帽衫采用各球队通用的经典 Jumpman 标志，尽显 Statement Edition 球衣的活力风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： DB1527-010

洛杉矶湖人队 Courtside Statement

¥599

匠心连帽衫，灵感源自 STATEMENT EDITION 球衣

洛杉矶湖人队 Courtside Statement Nike NBA 男子起绒套头连帽衫采用各球队通用的经典 Jumpman 标志，尽显 Statement Edition 球衣的活力风范。

针织面料，内里起绒

起绒针织面料外层触感光滑，内层温暖舒适，是寒冷天气的理想佳选。

Statement Edition 细节

图案的设计灵感源自 Statement Edition 队服。该设计中，每一支球队都饰有经典 Jumpman 标志。

其他细节

拉链口袋，在出行时可供安全存放随身物品罗纹袖口和下摆，在你运动时有助稳固衣身

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 轻薄加衬风帽搭配抽绳
  • 正面口袋
  • 衣袖和胸部饰有醒目印花图案
  • 刺绣 Jumpman 标志
  • 面料：83% 棉/17% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DB1527-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。