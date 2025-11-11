洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT
NBA 男子背心
23% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA 男子背心，力挺爱队。采用柔软网眼布面料结合休闲版型，巧搭官方球队训练图案和借鉴自 Swingman 球衣的条纹细节。
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： BQ9344-504
看台到街头，彰显不凡
轻盈速干
柔软网眼布面料结合速干 Dri-FIT 技术，轻盈透气且非凡舒适。
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 官方训练图案
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
