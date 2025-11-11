 
洛杉矶湖人队 (LeBron James) Nike Dri-FIT NBA 男子T恤 - 庭紫

洛杉矶湖人队 (LeBron James)

Nike Dri-FIT NBA 男子T恤

33% 折让
庭紫
白色

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 (LeBron James) Nike Dri-FIT NBA 男子T恤饰有球员名字和号码图案，打造球队队服外观，力挺你挚爱的洛杉矶湖人队球员。


  • 显示颜色： 庭紫
  • 款式： BQ1541-557

为你喜爱的球员助威

导湿速干针织面料

柔软轻盈的针织面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽。

彰显挚爱球员荣耀

想要力挺您挚爱的球员？包在我们身上。我们为这款T恤添加了球员名字和号码图案，以休闲版型打造球员球衣外观。

产品细节

  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 球员姓名和号码
  • 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
