洛杉矶湖人队 (LeBron James)
Nike Dri-FIT NBA 男子T恤
33% 折让
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 (LeBron James) Nike Dri-FIT NBA 男子T恤饰有球员名字和号码图案，打造球队队服外观，力挺你挚爱的洛杉矶湖人队球员。
- 显示颜色： 庭紫
- 款式： BQ1541-557
为你喜爱的球员助威
导湿速干针织面料
柔软轻盈的针织面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽。
彰显挚爱球员荣耀
想要力挺您挚爱的球员？包在我们身上。我们为这款T恤添加了球员名字和号码图案，以休闲版型打造球员球衣外观。
产品细节
- 罗纹领口
- 印花图案
- 球员姓名和号码
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
