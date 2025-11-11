洛杉矶湖人队 (LeBron James) Nike Dri-FIT
NBA 男子T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
穿上洛杉矶湖人队 (LeBron James) Nike Dri-FIT NBA T恤，在整个赛季彰显专属荣耀。
- 显示颜色： 庭紫
- 款式： AT1161-547
速干舒适，彰显球队风采
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，带来柔软触感
产品细节
- 印花图案
- 可机洗
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 标准版型
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
