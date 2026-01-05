洛杉矶湖人队 Icon Edition
Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣
13% 折让
球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。洛杉矶湖人队 Icon Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节以及导湿速干面料。专为高水平比赛打造，助你保持干爽，畅动自如，彰显挚爱职业球手风采。
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： DM6028-731
舒适干爽
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
灵活设计
轻盈针织面料弹性适中，令你在球场内外畅动自如。
球员魅力
缝制斜纹球队和球员细节设计，打造挚爱职业球员在比赛日所穿的同款造型。
产品细节
- 下摆饰有梭织运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
