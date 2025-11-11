 
洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) Icon Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子球衣 - 阿马里洛黄

洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) Icon Edition

Nike NBA Authentic Jersey 男子球衣

¥1,499

售罄：

此配色当前无货

作为洛杉矶湖人队官方队服的一部分，Icon Edition Authentic 球衣采用轻盈透气面料，助力精英篮球运动员在赛场自由挥洒。


  • 显示颜色： 阿马里洛黄
  • 款式： AQ2107-728

致敬科比

透气舒适

背面局部大孔网眼布设计透气性出众，帮助身体保持凉爽。

为运动而生

开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。

产品细节

  • 穿上 Nike NBA 球衣，享受 2019-2020 赛季
  • 包边领口和袖窿，打造利落风格和耐穿表现
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
