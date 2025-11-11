洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) Icon Edition
Nike NBA Authentic Jersey 男子球衣
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
作为洛杉矶湖人队官方队服的一部分，Icon Edition Authentic 球衣采用轻盈透气面料，助力精英篮球运动员在赛场自由挥洒。
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： AQ2107-728
洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) Icon Edition
¥1,499
致敬科比
作为洛杉矶湖人队官方队服的一部分，Icon Edition Authentic 球衣采用轻盈透气面料，助力精英篮球运动员在赛场自由挥洒。
透气舒适
背面局部大孔网眼布设计透气性出众，帮助身体保持凉爽。
为运动而生
开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。
产品细节
- 穿上 Nike NBA 球衣，享受 2019-2020 赛季
- 包边领口和袖窿，打造利落风格和耐穿表现
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： AQ2107-728
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。