 
洛杉矶湖人队 Icon Edition Swingman Nike NBA 大童（男孩）短裤 - 黄色/阿马里洛黄/白色/白色

洛杉矶湖人队 Icon Edition Swingman

Nike NBA 大童（男孩）短裤

28% 折让

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Icon Edition Swingman Nike NBA 大童（男孩）短裤的设计灵感源自官方版 NBA 短裤，采用导湿速干双面针织面料结合挚爱球队比赛服的设计细节匠心打造。


  • 显示颜色： 黄色/阿马里洛黄/白色/白色
  • 款式： AA4340-504

彰显球队风采

其他细节

  • 裤脚开衩设计，助孩子畅动自如
  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 双面针织网眼布面料，轻盈耐穿

产品细节

  • 可机洗
  • 100% 聚酯纤维
