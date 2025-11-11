洛杉矶湖人队 Icon Edition Swingman
Nike NBA 大童（男孩）短裤
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Icon Edition Swingman Nike NBA 大童（男孩）短裤的设计灵感源自官方版 NBA 短裤，采用导湿速干双面针织面料结合挚爱球队比赛服的设计细节匠心打造。
- 显示颜色： 黄色/阿马里洛黄/白色/白色
- 款式： AA4340-504
洛杉矶湖人队 Icon Edition Swingman
28% 折让
彰显球队风采
洛杉矶湖人队 Icon Edition Swingman Nike NBA 大童（男孩）短裤的设计灵感源自官方版 NBA 短裤，采用导湿速干双面针织面料结合挚爱球队比赛服的设计细节匠心打造。
其他细节
- 裤脚开衩设计，助孩子畅动自如
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 双面针织网眼布面料，轻盈耐穿
产品细节
- 可机洗
- 100% 聚酯纤维
- 显示颜色： 黄色/阿马里洛黄/白色/白色
- 款式： AA4340-504
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。