该特别版洛杉矶湖人队 (LeBron James) MVP Nike NBA Jersey 男子球衣旨在致敬四次赢得联盟 MVP 的勒布朗·詹姆斯。该款球衣采用柔软双面针织面料，营造出轻松休闲的穿着感受，同时配有优质饰边设计，彰显勒布朗的出众成就。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CT4206-100

铭刻于历史之中

出众版型和质感

双面针织网眼布面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你畅享清凉干爽的舒适穿着感受。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
