 
洛杉矶湖人队 Nike  NBA 女子长裤 - 全域紫/阿马里洛黄

洛杉矶湖人队 Nike

 NBA 女子长裤

50% 折让

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Nike NBA 女子长裤将官方版篮球系列设计与时尚街头风范巧妙糅合。采用轻盈梭织面料，侧边接缝搭配撕开式按扣。


  • 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄
  • 款式： CI1736-504

洛杉矶湖人队 Nike

50% 折让

撕开式长裤，球队风范

洛杉矶湖人队 Nike NBA 女子长裤将官方版篮球系列设计与时尚街头风范巧妙糅合。采用轻盈梭织面料，侧边接缝搭配撕开式按扣。

轻盈舒适

轻盈梭织面料结合网眼布，利落耐穿且舒适非凡。

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手袋
  • 宽松版型
  • 可机洗
  • 面料/上部里料/下部里料：100% 聚酯纤维
  • 刺绣图案
  • 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄
  • 款式： CI1736-504

可调造型

侧边接缝搭配撕开式按扣设计，打造专属穿着体验。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。