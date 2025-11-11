洛杉矶湖人队 Nike
NBA 女子长裤
50% 折让
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Nike NBA 女子长裤将官方版篮球系列设计与时尚街头风范巧妙糅合。采用轻盈梭织面料，侧边接缝搭配撕开式按扣。
- 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄
- 款式： CI1736-504
撕开式长裤，球队风范
轻盈舒适
轻盈梭织面料结合网眼布，利落耐穿且舒适非凡。
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手袋
- 宽松版型
- 可机洗
- 面料/上部里料/下部里料：100% 聚酯纤维
- 刺绣图案
- 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄
可调造型
侧边接缝搭配撕开式按扣设计，打造专属穿着体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
