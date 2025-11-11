洛杉矶湖人队
Nike NBA 婴童T恤
¥199
售罄：
此配色当前无货
小版勒布朗·詹姆斯系列T恤，献给你的小宝贝！洛杉矶湖人队 Nike NBA 婴童T恤，专为小宝贝打造，质地柔软轻盈，巧搭球队和球员印花图案。
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： DA5508-728
彰显勒布朗·詹姆斯风采
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 休闲版型，易于穿脱
产品细节
- 罗纹领口
- 印花图案
- 球员姓名和号码
- 100% 棉
- 可机洗
