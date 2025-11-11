 
洛杉矶湖人队 Nike 男子 NBA 短裤 - 全域紫/阿马里洛黄/黑

洛杉矶湖人队 Nike

男子 NBA 短裤

¥299

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Nike 男子 NBA 短裤采用轻质网眼布面料，透气性出众，结合官方版球队标志色和侧开衩设计，展现挚爱球队比赛服的实用功能性外观。


  • 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄/黑
  • 款式： AJ5078-504

洛杉矶湖人队 Nike

¥299

NBA 练习赛官方造型

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 网眼布面料，轻盈透气

产品细节

  • 可机洗
  • 面料：100% 聚酯纤维
    敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
