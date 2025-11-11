洛杉矶湖人队 Nike
男子 NBA 短裤
¥299
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Nike 男子 NBA 短裤采用轻质网眼布面料，透气性出众，结合官方版球队标志色和侧开衩设计，展现挚爱球队比赛服的实用功能性外观。
- 显示颜色： 全域紫/阿马里洛黄/黑
- 款式： AJ5078-504
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 网眼布面料，轻盈透气
产品细节
- 可机洗
- 面料：100% 聚酯纤维
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
