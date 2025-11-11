洛杉矶湖人队 Practice
Nike Dri-FIT NBA 男子长袖T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Practice Nike Dri-FIT NBA 男子长袖T恤呈现球队平日的练习服造型，展现你对球队的拥趸之情。采用柔软轻盈面料搭配导湿速干技术，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CK8319-010
长袖训练T恤
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，质感柔软
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 印花图案
- 运动员标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
