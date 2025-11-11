Nike 和 NBA 联合推出 Select Series 系列，旨在向 2011-2020 各年度的 MVP 和年度新秀致敬。洛杉矶湖人队 Select Series Nike NBA 男子印花篮球短裤采用轻盈透气面料结合导湿速干技术。整版图案灵感源自黄金时期的 Nike 篮球服装图案、海报、T恤和图案细节。

