洛杉矶湖人队 Select Series
Nike NBA 男子印花篮球短裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike 和 NBA 联合推出 Select Series 系列，旨在向 2011-2020 各年度的 MVP 和年度新秀致敬。洛杉矶湖人队 Select Series Nike NBA 男子印花篮球短裤采用轻盈透气面料结合导湿速干技术。整版图案灵感源自黄金时期的 Nike 篮球服装图案、海报、T恤和图案细节。
- 显示颜色： 全域紫/全域紫/阿马里洛黄
- 款式： DJ4036-504
NBA 时尚活力邂逅 90 年代魅力
纯粹质感，助力畅玩
轻盈针织面料，柔软透气。搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在球场上保持干爽舒适。
出众收纳，轻松畅行
右侧大腿部位搭配拉链口袋，可供安全便利地存取手机或其他基本物件。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 印花标志
- 梭织拉链头设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
