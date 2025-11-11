 
洛杉矶湖人队 Select Series Nike NBA 男子印花篮球短裤 - 全域紫/全域紫/阿马里洛黄

洛杉矶湖人队 Select Series

Nike NBA 男子印花篮球短裤

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike 和 NBA 联合推出 Select Series 系列，旨在向 2011-2020 各年度的 MVP 和年度新秀致敬。洛杉矶湖人队 Select Series Nike NBA 男子印花篮球短裤采用轻盈透气面料结合导湿速干技术。整版图案灵感源自黄金时期的 Nike 篮球服装图案、海报、T恤和图案细节。


  • 显示颜色： 全域紫/全域紫/阿马里洛黄
  • 款式： DJ4036-504

NBA 时尚活力邂逅 90 年代魅力

Nike 和 NBA 联合推出 Select Series 系列，旨在向 2011-2020 各年度的 MVP 和年度新秀致敬。洛杉矶湖人队 Select Series Nike NBA 男子印花篮球短裤采用轻盈透气面料结合导湿速干技术。整版图案灵感源自黄金时期的 Nike 篮球服装图案、海报、T恤和图案细节。

纯粹质感，助力畅玩

轻盈针织面料，柔软透气。搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在球场上保持干爽舒适。

出众收纳，轻松畅行

右侧大腿部位搭配拉链口袋，可供安全便利地存取手机或其他基本物件。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 印花标志
  • 梭织拉链头设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 全域紫/全域紫/阿马里洛黄
  • 款式： DJ4036-504

