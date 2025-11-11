洛杉矶湖人队 Standard Issue
Nike Dri-FIT NBA 男子长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Standard Issue Nike Dri-FIT NBA 男子长裤专为 NBA 球员打造，助力他们在旅途中畅享舒适体验。采用导湿速干法式毛圈面料，塑就结构化外观，搭配棉料质感。
- 显示颜色： 浅骨色/淡象牙白/淡象牙白/浅骨色
- 款式： CN3220-072
经典风格，现代 NBA 魅力
出众性能，休闲生活魅力
法式毛圈面料，巧搭导湿速干纱线及柔软的结构化棉料。高性能篮球服的质感，兼具日常休闲运动装扮的造型。
口袋装备
侧接缝搭配拉链口袋，提供安全便捷的储物空间。
灵活舒适
弹性裤脚质感舒适，灵活包覆脚踝，在运动和跳跃动作中减少干扰因素。
其他细节
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 插手口袋
- Swoosh 设计
- 61% 棉/39% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
