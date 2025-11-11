 
洛杉矶湖人队 Standard Issue Nike Dri-FIT NBA 男子长裤 - 浅骨色/淡象牙白/淡象牙白/浅骨色

洛杉矶湖人队 Standard Issue

Nike Dri-FIT NBA 男子长裤

¥599

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Standard Issue Nike Dri-FIT NBA 男子长裤专为 NBA 球员打造，助力他们在旅途中畅享舒适体验。采用导湿速干法式毛圈面料，塑就结构化外观，搭配棉料质感。


  • 显示颜色： 浅骨色/淡象牙白/淡象牙白/浅骨色
  • 款式： CN3220-072

经典风格，现代 NBA 魅力

经典风格,现代 NBA 魅力

出众性能，休闲生活魅力

法式毛圈面料，巧搭导湿速干纱线及柔软的结构化棉料。高性能篮球服的质感，兼具日常休闲运动装扮的造型。

口袋装备

侧接缝搭配拉链口袋，提供安全便捷的储物空间。

灵活舒适

弹性裤脚质感舒适，灵活包覆脚踝，在运动和跳跃动作中减少干扰因素。

其他细节

Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳设计
  • 插手口袋
  • Swoosh 设计
  • 61% 棉/39% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/淡象牙白/淡象牙白/浅骨色
  • 款式： CN3220-072

