 
洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 全域紫

洛杉矶湖人队 Statement Edition

Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

35% 折让

洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣搭配职业球员征战赛场所穿球衣的队名和设计细节，彰显你对挚爱球员的拥趸之心，堪称球迷的心仪佳选。透气网眼布结合导湿速干技术，不论是赛场鏖战还是在街头漫步，皆可助你保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： DO9530-508

洛杉矶湖人队 Statement Edition

35% 折让

洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣搭配职业球员征战赛场所穿球衣的队名和设计细节，彰显你对挚爱球员的拥趸之心，堪称球迷的心仪佳选。透气网眼布结合导湿速干技术，不论是赛场鏖战还是在街头漫步，皆可助你保持干爽舒适。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 透气网眼布，助你在球场内外保持舒爽

产品细节

  • 下摆饰有梭织运动员标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： DO9530-508

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。