 
洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan NBA 男子起绒圆领上衣 - 全域紫/白色

洛杉矶湖人队 Statement Edition

Jordan NBA 男子起绒圆领上衣

¥499

售罄：

此配色当前无货

享受套头衫版型的耐穿舒适体验，展现球队的 Statement Edition 球衣风采。洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan NBA 男子起绒圆领上衣饰有你钟爱球员的姓名和球衣号图案，搭配首度全面运用在 30 支球队服装的经典 Jumpman 设计。


  • 显示颜色： 全域紫/白色
  • 款式： CN1052-504

洛杉矶湖人队 Statement Edition

¥499

STATEMENT EDITION 圆领上衣

享受套头衫版型的耐穿舒适体验，展现球队的 Statement Edition 球衣风采。洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan NBA 男子起绒圆领上衣饰有你钟爱球员的姓名和球衣号图案，搭配首度全面运用在 30 支球队服装的经典 Jumpman 设计。

轻微起绒的面料

采用起绒面料，内里柔软非凡，营造舒适穿着感受。

个性球员姓名和球衣号图案

本款圆领上衣饰有球员姓名和球衣号图案，设计灵感源自 Statement Edition 球衣。

产品细节

  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 刺绣 Jumpman 设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 全域紫/白色
  • 款式： CN1052-504

