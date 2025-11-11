洛杉矶湖人队 Statement Edition
Jordan NBA 男子起绒圆领上衣
¥499
售罄：
此配色当前无货
享受套头衫版型的耐穿舒适体验，展现球队的 Statement Edition 球衣风采。洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan NBA 男子起绒圆领上衣饰有你钟爱球员的姓名和球衣号图案，搭配首度全面运用在 30 支球队服装的经典 Jumpman 设计。
- 显示颜色： 全域紫/白色
- 款式： CN1052-504
STATEMENT EDITION 圆领上衣
轻微起绒的面料
采用起绒面料，内里柔软非凡，营造舒适穿着感受。
个性球员姓名和球衣号图案
本款圆领上衣饰有球员姓名和球衣号图案，设计灵感源自 Statement Edition 球衣。
产品细节
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 刺绣 Jumpman 设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
