 
洛杉矶湖人队 (LeBron James) Statement Edition Jordan NBA Swingman Jersey 婴童连体衣 - 庭紫

洛杉矶湖人队 (LeBron James) Statement Edition

Jordan NBA Swingman Jersey 婴童连体衣

¥319

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 (LeBron James) Statement Edition Jordan NBA Swingman Jersey 婴童连体衣专为小宝贝匠心打造。该款球衣采用轻盈面料，巧搭官方球队配色和图案。


  • 显示颜色： 庭紫
  • 款式： DH7763-547

湖人队和詹皇荣耀，亲子造型佳选

洛杉矶湖人队 (LeBron James) Statement Edition Jordan NBA Swingman Jersey 婴童连体衣专为小宝贝匠心打造。该款球衣采用轻盈面料，巧搭官方球队配色和图案。

其他细节

  • 精选面料，柔软轻盈
  • 领口和袖窿罗纹，塑就出众耐穿性
  • 球员图案的设计灵感源自职业队服

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。