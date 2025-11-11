洛杉矶湖人队 (LeBron James) Statement Edition
Jordan NBA Swingman Jersey 婴童连体衣
¥319
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 (LeBron James) Statement Edition Jordan NBA Swingman Jersey 婴童连体衣专为小宝贝匠心打造。该款球衣采用轻盈面料，巧搭官方球队配色和图案。
- 显示颜色： 庭紫
- 款式： DH7763-547
湖人队和詹皇荣耀，亲子造型佳选
其他细节
- 精选面料，柔软轻盈
- 领口和袖窿罗纹，塑就出众耐穿性
- 球员图案的设计灵感源自职业队服
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 庭紫
- 款式： DH7763-547
