 
犹他爵士队 (Donovan Mitchell) Classic Edition Nike NBA Replica Jersey 幼童球衣 - 全域紫

犹他爵士队 (Donovan Mitchell) Classic Edition

Nike NBA Replica Jersey 幼童球衣

¥369

售罄：

此配色当前无货

犹他爵士队 (Donovan Mitchell) Classic Edition Nike NBA Replica Jersey 幼童球衣采用匠心打造，赋予小宝贝宛如 90 年代真正球迷般的出众造型。该经典球衣采用球队经典山脉标志，搭配 V 领和宽阔袖窿设计，令小宝贝们畅享自如无拘的运动体验。


  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： CV5253-504

复古风范，球队荣耀

犹他爵士队 (Donovan Mitchell) Classic Edition Nike NBA Replica Jersey 幼童球衣采用匠心打造，赋予小宝贝宛如 90 年代真正球迷般的出众造型。该经典球衣采用球队经典山脉标志，搭配 V 领和宽阔袖窿设计，令小宝贝们畅享自如无拘的运动体验。

其他细节

  • 复古 90 年代图案，令小宝贝尽显球队荣耀
  • 官方球衣赋予小宝贝 NBA 官方外观

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
