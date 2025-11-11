犹他爵士队 (Donovan Mitchell) Classic Edition
Nike NBA Replica Jersey 幼童球衣
¥369
售罄：
此配色当前无货
犹他爵士队 (Donovan Mitchell) Classic Edition Nike NBA Replica Jersey 幼童球衣采用匠心打造，赋予小宝贝宛如 90 年代真正球迷般的出众造型。该经典球衣采用球队经典山脉标志，搭配 V 领和宽阔袖窿设计，令小宝贝们畅享自如无拘的运动体验。
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： CV5253-504
复古风范，球队荣耀
其他细节
- 复古 90 年代图案，令小宝贝尽显球队荣耀
- 官方球衣赋予小宝贝 NBA 官方外观
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
