Nike
男子印花短袖T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike 男子印花短袖T恤采用柔软轻盈的针织面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你保持舒适感受，全力以赴发挥出色表现。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DJ5218-100
全力以赴
Nike 男子印花短袖T恤采用柔软轻盈的针织面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你保持舒适感受，全力以赴发挥出色表现。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 混纺针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹领口
- 印花图案
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
