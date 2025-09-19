Nike
男子篮球T恤
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike 男子篮球T恤采用棉质面料搭配宽松版型，旨在向女子篮球日益盛行的风潮致敬。该款T恤饰有手写字样和匠心图案，以此致敬女子职业篮球在 90 年代末的兴起。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FV8395-010
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
