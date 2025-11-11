 
Nike 男子薄绒运动夹克 - 宝蓝

Nike

男子薄绒运动夹克

¥549
宝蓝
卡其
大学红
黑
暗灰
峡谷绿
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 男子薄绒运动夹克采用针织面料，内里轻微加绒，缔造温暖舒适的穿着体验，结合经典撞色设计，彰显出众风采。休闲剪裁和正面按扣开襟设计，方便调节造型；落肩设计，营造轻松穿着感受；侧边口袋，便于存放现金、钥匙或手机等小物件。


  • 显示颜色： 宝蓝
  • 款式： IB8766-450

Nike

其他细节

留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属夹克

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。