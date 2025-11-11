Nike
男子薄绒运动夹克
¥549
Nike 男子薄绒运动夹克采用针织面料，内里轻微加绒，缔造温暖舒适的穿着体验，结合经典撞色设计，彰显出众风采。休闲剪裁和正面按扣开襟设计，方便调节造型；落肩设计，营造轻松穿着感受；侧边口袋，便于存放现金、钥匙或手机等小物件。
- 显示颜色： 宝蓝
- 款式： IB8766-450
其他细节
留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属夹克
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
