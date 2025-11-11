Nike
男子训练长裤
¥369
售罄：
此配色当前无货
Nike 男子训练长裤采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 技术，助你在训练前后和训练期间保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CU4950-010
Nike
导湿速干，舒适体验
其他细节
- 内里加绒面料，柔软温暖
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 口袋添加网眼布衬里
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
