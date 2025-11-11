 
Nike 男子训练长裤 - 黑/黑

男子训练长裤

售罄：

此配色当前无货

Nike 男子训练长裤采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 技术，助你在训练前后和训练期间保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU4950-010

导湿速干，舒适体验

Nike 男子训练长裤采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 技术，助你在训练前后和训练期间保持干爽舒适。

其他细节

  • 内里加绒面料，柔软温暖
  • Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳设计
  • 口袋添加网眼布衬里
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。