 
Nike 男子越野马甲 - 浅银/矿物青/矿物青

男子越野马甲

是时候，去野外探个究竟了。Nike 男子越野马甲采用轻盈透气面料制成，结合贴身设计，为你营造越野跑途中的非凡舒适感受，堪称户外佳选，助力野外驰骋。正面和侧边搭配可调节固定带，缔造专属稳固贴合体验；口袋可存放能量胶和其他基本物品。


  • 显示颜色： 浅银/矿物青/矿物青
  • 款式： FD6275-008

其他细节

  • 背面隐藏式口袋设有内置挂环
  • 正面四个口袋，便于存放小物件
  • 男性专属设计，塑就出众贴合感

产品细节

  • 主体：53% 锦纶/47% 聚酯纤维。内衬：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。
  • 配备安全口哨
  • 反光设计元素
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 不可洗涤
