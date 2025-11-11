Nike
男子越野马甲
¥999
售罄：
此配色当前无货
是时候，去野外探个究竟了。Nike 男子越野马甲采用轻盈透气面料制成，结合贴身设计，为你营造越野跑途中的非凡舒适感受，堪称户外佳选，助力野外驰骋。正面和侧边搭配可调节固定带，缔造专属稳固贴合体验；口袋可存放能量胶和其他基本物品。
- 显示颜色： 浅银/矿物青/矿物青
- 款式： FD6275-008
Nike
¥999
其他细节
- 背面隐藏式口袋设有内置挂环
- 正面四个口袋，便于存放小物件
- 男性专属设计，塑就出众贴合感
产品细节
- 主体：53% 锦纶/47% 聚酯纤维。内衬：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。
- 配备安全口哨
- 反光设计元素
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 不可洗涤
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
