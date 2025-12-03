Nike
男子速干二合一反光跑步短裤
15% 折让
不分昼夜，助力畅跑。 Nike 男子速干二合一反光跑步短裤采用二合一设计，触感顺滑，实现了支撑力、包覆性和灵活性之间的理想平衡。 正面和背面均设有拉链口袋，可安全收纳跑步所需物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM6268-010
干爽舒适，助力畅跑
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
二合一设计
外层梭织短裤顺滑轻盈，内置针织短裤提供紧密贴合感和出众支撑力。
多口袋设计
正面和背面配有拉链口袋，可存放随身物品。 背面另有两个口袋，可供收纳小物件。
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 裤脚开衩设计
- 反光设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 锦纶。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 手洗
