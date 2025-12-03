 
Nike 男子速干二合一反光跑步短裤 - 黑

Nike

男子速干二合一反光跑步短裤

15% 折让

不分昼夜，助力畅跑。 Nike 男子速干二合一反光跑步短裤采用二合一设计，触感顺滑，实现了支撑力、包覆性和灵活性之间的理想平衡。 正面和背面均设有拉链口袋，可安全收纳跑步所需物品。


  • 显示颜色：
  • 款式： IM6268-010

Nike

15% 折让

不分昼夜，助力畅跑。 Nike 男子速干二合一反光跑步短裤采用二合一设计，触感顺滑，实现了支撑力、包覆性和灵活性之间的理想平衡。 正面和背面均设有拉链口袋，可安全收纳跑步所需物品。

干爽舒适，助力畅跑

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

二合一设计

外层梭织短裤顺滑轻盈，内置针织短裤提供紧密贴合感和出众支撑力。

多口袋设计

正面和背面配有拉链口袋，可存放随身物品。 背面另有两个口袋，可供收纳小物件。

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 裤脚开衩设计
  • 反光设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 锦纶。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IM6268-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。