Nike
男/女短袖T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike 男/女短袖T恤采用优质厚实棉料结合新颖图案，致敬 1983 年问世的非凡跑鞋。即刻上身此款T恤，再搭配一双 Pegasus，向经典致敬。
- 显示颜色： 法国蓝/黑
- 款式： FZ7621-486
Nike
¥349
Nike 男/女短袖T恤采用优质厚实棉料结合新颖图案，致敬 1983 年问世的非凡跑鞋。即刻上身此款T恤，再搭配一双 Pegasus，向经典致敬。
其他细节
- 厚实棉料，质感出众且富有结构感
- 胸部和衣身采用休闲设计，助力自如畅动，轻松叠搭
产品细节
- 罗纹衣领
- 面料/罗纹拼接：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 法国蓝/黑
- 款式： FZ7621-486
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。