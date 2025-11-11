 
Nike 男/女短袖T恤 - 法国蓝/黑

Nike

男/女短袖T恤

¥349
法国蓝/黑
峡谷绿/黑

售罄：

此配色当前无货

Nike 男/女短袖T恤采用优质厚实棉料结合新颖图案，致敬 1983 年问世的非凡跑鞋。即刻上身此款T恤，再搭配一双 Pegasus，向经典致敬。


  • 显示颜色： 法国蓝/黑
  • 款式： FZ7621-486

其他细节

  • 厚实棉料，质感出众且富有结构感
  • 胸部和衣身采用休闲设计，助力自如畅动，轻松叠搭

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 面料/罗纹拼接：100% 棉
  • 可机洗
