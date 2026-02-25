 
纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 自然白

纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition

Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣是粉丝挚爱的 2021 年球衣的革新版本。球衣点缀有 NYC 耐克勾勾标志，这是尼克斯队独有的标识，并在侧拼接融入块状组合图案，向 Kith 的设计风格致敬。


  • 显示颜色： 自然白
  • 款式： HM5989-123

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
