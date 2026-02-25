纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
10% 折让
纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣是粉丝挚爱的 2021 年球衣的革新版本。球衣点缀有 NYC 耐克勾勾标志，这是尼克斯队独有的标识，并在侧拼接融入块状组合图案，向 Kith 的设计风格致敬。
- 显示颜色： 自然白
- 款式： HM5989-123
纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition
10% 折让
纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣是粉丝挚爱的 2021 年球衣的革新版本。球衣点缀有 NYC 耐克勾勾标志，这是尼克斯队独有的标识，并在侧拼接融入块状组合图案，向 Kith 的设计风格致敬。
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 自然白
- 款式： HM5989-123
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。