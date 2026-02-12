 
纽约尼克斯队 City Edition Nike Club Fleece 大童（男孩）加绒连帽衫 - 自然白

纽约尼克斯队 City Edition

Nike Club Fleece 大童（男孩）加绒连帽衫

¥469
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上这款舒适的纽约尼克斯队 City Edition Nike Club Fleece 大童（男孩）加绒连帽衫，彰显你对挚爱球队的拥趸之心。


  • 显示颜色： 自然白
  • 款式： IR4005-120

纽约尼克斯队 City Edition

¥469

穿上这款舒适的纽约尼克斯队 City Edition Nike Club Fleece 大童（男孩）加绒连帽衫，彰显你对挚爱球队的拥趸之心。

其他细节

  • 加绒针织面料，柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的叠搭佳选 
  • 风帽设计，舒适包覆

产品细节

  • 面料/连帽里料：60% 棉/40% 聚酯纤维。罗纹拼接：58% 棉/39% 聚酯纤维/3% 氨纶
  • 罗纹下摆和袖口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 自然白
  • 款式： IR4005-120

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。