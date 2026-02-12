纽约尼克斯队 City Edition
Nike Club Fleece 大童（男孩）加绒连帽衫
¥469
穿上这款舒适的纽约尼克斯队 City Edition Nike Club Fleece 大童（男孩）加绒连帽衫，彰显你对挚爱球队的拥趸之心。
- 显示颜色： 自然白
- 款式： IR4005-120
其他细节
- 加绒针织面料，柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的叠搭佳选
- 风帽设计，舒适包覆
产品细节
- 面料/连帽里料：60% 棉/40% 聚酯纤维。罗纹拼接：58% 棉/39% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 罗纹下摆和袖口
- 可机洗
