 
纽约尼克斯队 (Derrick Rose) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 黑

纽约尼克斯队 (Derrick Rose) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

¥599

售罄：

此配色当前无货

纽约尼克斯队 (Derrick Rose) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在致敬球队与其家乡的紧密联系。该复刻设计借鉴以往队服中象征纽约人身份的特色，突显球队所在地区的社群文化风采。透气面料可导湿速干，帮助保持干爽，彰显你对挚爱球队和城市的热爱。


  • 显示颜色：
  • 款式： DO9603-010

纽约尼克斯队 (Derrick Rose) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在致敬球队与其家乡的紧密联系。该复刻设计借鉴以往队服中象征纽约人身份的特色，突显球队所在地区的社群文化风采。透气面料可导湿速干，帮助保持干爽,彰显你对挚爱球队和城市的热爱。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 双面针织面料柔软顺滑，外侧具有网眼布纹理触感
  • 复刻设计，为你带来职业球员在赛场上的同款造型

产品细节

  • 垂坠式开衩下摆
  • 罗纹领口和袖窿
  • 运用热加工工艺制作的球队和球员细节
  • 缝制运动员标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DO9603-010

