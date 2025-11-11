纽约尼克斯队 (Derrick Rose) City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
纽约尼克斯队 (Derrick Rose) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在致敬球队与其家乡的紧密联系。该复刻设计借鉴以往队服中象征纽约人身份的特色，突显球队所在地区的社群文化风采。透气面料可导湿速干，帮助保持干爽，彰显你对挚爱球队和城市的热爱。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO9603-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 双面针织面料柔软顺滑，外侧具有网眼布纹理触感
- 复刻设计，为你带来职业球员在赛场上的同款造型
产品细节
- 垂坠式开衩下摆
- 罗纹领口和袖窿
- 运用热加工工艺制作的球队和球员细节
- 缝制运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO9603-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
