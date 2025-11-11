 
纽约尼克斯队 City Edition Nike Elite NBA 运动袜（1 双） - 大学深蓝/鲜橙色/白色

纽约尼克斯队 City Edition

Nike Elite NBA 运动袜（1 双）

¥109

售罄：

此配色当前无货

纽约尼克斯队 City Edition Nike Elite NBA 运动袜在强冲击区域采用缓震配置设计，在关键部位融入透气设计，带来支撑力出众的舒适贴合感。官方球队细节再现 City Edition 外观。


  显示颜色： 大学深蓝/鲜橙色/白色
  款式： CT3542-419

精英级别性能，CITY EDITION 外观

纽约尼克斯队 City Edition Nike Elite NBA 运动袜在强冲击区域采用缓震配置设计，在关键部位融入透气设计，带来支撑力出众的舒适贴合感。官方球队细节再现 City Edition 外观。

柔软舒适，导湿性能

优质针织面料结合 Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适。

匠心配置的缓震设计和透气体验

针织缓震配置帮助吸收冲击力，匠心结构区域提供透气性。

产品细节

  左右足区分设计，带来准确贴合感受
  脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
  可机洗
  显示颜色： 大学深蓝/鲜橙色/白色
  款式： CT3542-419

