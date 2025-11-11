纽约尼克斯队 City Edition
Nike Elite NBA 运动袜（1 双）
¥109
售罄：
此配色当前无货
纽约尼克斯队 City Edition Nike Elite NBA 运动袜在强冲击区域采用缓震配置设计，在关键部位融入透气设计，带来支撑力出众的舒适贴合感。官方球队细节再现 City Edition 外观。
- 显示颜色： 大学深蓝/鲜橙色/白色
- 款式： CT3542-419
精英级别性能，CITY EDITION 外观
柔软舒适，导湿性能
优质针织面料结合 Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适。
匠心配置的缓震设计和透气体验
针织缓震配置帮助吸收冲击力，匠心结构区域提供透气性。
产品细节
- 左右足区分设计，带来准确贴合感受
- 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
