纽约尼克斯队 City Edition
Nike NBA Premium 男子夹克
10% 折让
纽约尼克斯队在你心中的地位无可替代。 这项赛事， 这支球队，都承载着你的热爱。正因如此，纽约尼克斯队 City Edition Nike NBA Premium 男子夹克对你而言意义非凡。 夹克采用合成材质填充物和 Nike Therma-FIT 技术，助你保持温暖，彰显你挚爱球队的辉煌传统。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF8839-010
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 罗纹衣领、下摆和袖口
- 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维。 填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
