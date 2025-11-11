从揭幕战到第八十二场——乃至之后的每一场征程，你都是忠贞不渝的尼克斯队拥趸。 当尼克斯队在赛场上奋战时，无需他人通报赛况比分， 但你必须让众人知晓：你的人生早已与尼克斯队紧密相连。这款纽约尼克斯队 Essential City Edition Nike NBA 男子长袖T恤，正是你的宣言。

显示颜色： 自然白

款式： HV5595-120