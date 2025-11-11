 
美国队 Nike Dri-FIT 男子篮球T恤 - 黑曜石色/黑曜石色

美国队 Nike Dri-FIT

男子篮球T恤

50% 折让

售罄：

此配色当前无货

随着 2019 年在中国举办的 FIBA 国际篮联赛事的到来，大力彰显对挚爱球队和球员的拥趸之情。美国队 Nike Dri-FIT T恤采用柔软速干面料，缔造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
  • 款式： AV4355-458

美国队 Nike Dri-FIT

50% 折让

FIBA 国际篮联，彰显球队风采

随着 2019 年在中国举办的 FIBA 国际篮联赛事的到来，大力彰显对挚爱球队和球员的拥趸之情。美国队 Nike Dri-FIT T恤采用柔软速干面料，缔造非凡舒适感受。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软轻盈

产品细节

  • 标准版型
  • 球员姓名和号码
  • 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
  • 款式： AV4355-458

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。