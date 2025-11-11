美国队 Nike Dri-FIT
男子篮球T恤
随着 2019 年在中国举办的 FIBA 国际篮联赛事的到来，大力彰显对挚爱球队和球员的拥趸之情。美国队 Nike Dri-FIT T恤采用柔软速干面料，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
- 款式： AV4355-458
FIBA 国际篮联，彰显球队风采
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 标准版型
- 球员姓名和号码
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
