芝加哥公牛队 Essential Nike NBA 男子起绒套头连帽衫是铁杆球迷的基本装备。连帽衫舒适温暖，可与夹克叠搭穿着，图案设计灵感源自球队新款 City Edition 球衣。

- 显示颜色： 黑
- 款式： DB2309-010
- 显示颜色： 黑
- 款式： DB2309-010
球队风范，清新活力
芝加哥公牛队 Essential Nike NBA 男子起绒套头连帽衫是铁杆球迷的基本装备。连帽衫舒适温暖，可与夹克叠搭穿着，图案设计灵感源自球队新款 City Edition 球衣。
其他细节
- 外层采用优质针织面料，触感顺滑，内里柔软多绒
- 罗纹袖口和下摆，在你运动时有助稳固衣身
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 轻薄加衬风帽搭配抽绳
- 罗纹袖口和下摆
- 正面口袋
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
