 
芝加哥公牛队 Essential Nike NBA 男子起绒套头连帽衫 - 黑

芝加哥公牛队 Essential

Nike NBA 男子起绒套头连帽衫

¥499

售罄：

此配色当前无货

芝加哥公牛队 Essential Nike NBA 男子起绒套头连帽衫是铁杆球迷的基本装备。连帽衫舒适温暖，可与夹克叠搭穿着，图案设计灵感源自球队新款 City Edition 球衣。


  • 显示颜色：
  • 款式： DB2309-010

球队风范，清新活力

芝加哥公牛队 Essential Nike NBA 男子起绒套头连帽衫是铁杆球迷的基本装备。连帽衫舒适温暖，可与夹克叠搭穿着，图案设计灵感源自球队新款 City Edition 球衣。

其他细节

  • 外层采用优质针织面料，触感顺滑，内里柔软多绒
  • 罗纹袖口和下摆，在你运动时有助稳固衣身

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 轻薄加衬风帽搭配抽绳
  • 罗纹袖口和下摆
  • 正面口袋
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
