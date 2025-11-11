芝加哥公牛队
Jordan Dri-FIT NBA 男子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
经典 Jumpman 标志，彰显球队风采。芝加哥公牛队 Jordan Dri-FIT NBA 男子T恤将球队标志和配色与 Jordan 巧妙融合。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DA6611-100
JORDAN X NBA 风范
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 罗纹衣领
- 印花图案
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
