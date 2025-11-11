芝加哥公牛队 Statement Edition
Jordan NBA Swingman 大童（男孩）短裤
¥319
售罄：
此配色当前无货
芝加哥公牛队 Statement Edition Jordan NBA Swingman 大童（男孩）短裤采用与官方比赛短裤相匹配的配色、标志和设计细节。采用轻盈网眼布面料，搭配导湿速干的 Dri-FIT 技术。
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： DJ7603-010
强而有力，能量充沛
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 双面针织网眼布面料，质感柔软轻盈
- 包边弹性腰部可伴随身体动作自如畅动，抽绳设计带来稳固舒适感受
- 裤脚开衩，令面料契合身体动作
产品细节
- 热加工工艺标志
- 侧缝口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
