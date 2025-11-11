 
芝加哥公牛队 Statement Edition Jordan NBA Swingman 大童（男孩）短裤 - 黑/大学红

芝加哥公牛队 Statement Edition

Jordan NBA Swingman 大童（男孩）短裤

¥319

售罄：

此配色当前无货

芝加哥公牛队 Statement Edition Jordan NBA Swingman 大童（男孩）短裤采用与官方比赛短裤相匹配的配色、标志和设计细节。采用轻盈网眼布面料，搭配导湿速干的 Dri-FIT 技术。


  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： DJ7603-010

芝加哥公牛队 Statement Edition

¥319

强而有力，能量充沛

芝加哥公牛队 Statement Edition Jordan NBA Swingman 大童（男孩）短裤采用与官方比赛短裤相匹配的配色、标志和设计细节。采用轻盈网眼布面料，搭配导湿速干的 Dri-FIT 技术。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 双面针织网眼布面料，质感柔软轻盈
  • 包边弹性腰部可伴随身体动作自如畅动，抽绳设计带来稳固舒适感受
  • 裤脚开衩，令面料契合身体动作

产品细节

  • 热加工工艺标志
  • 侧缝口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： DJ7603-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。