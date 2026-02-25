英格兰队 Hollywood Keeper
Nike Dri-FIT 大童速干长袖足球球衣
11% 折让
守门员，值得高光加冕。所以，请把这款长袖足球球衣视为他们的星光大道。本系列旨在为每一位敢于坚守门线的扑救勇士献上璀璨殊荣。穿上经典版型的英格兰队 Hollywood Keeper Nike Dri-FIT 大童速干长袖足球球衣，与我们一起向这些优秀的运动员致敬。
- 显示颜色： 黑/黑曜石色/白色
- 款式： IO2678-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 罗纹领口和袖口，有助稳固球衣
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 可机洗
