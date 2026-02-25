 
英格兰队 Hollywood Keeper Nike Dri-FIT 大童速干长袖足球球衣 - 黑/黑曜石色/白色

英格兰队 Hollywood Keeper

Nike Dri-FIT 大童速干长袖足球球衣

11% 折让

守门员，值得高光加冕。所以，请把这款长袖足球球衣视为他们的星光大道。本系列旨在为每一位敢于坚守门线的扑救勇士献上璀璨殊荣。穿上经典版型的英格兰队 Hollywood Keeper Nike Dri-FIT 大童速干长袖足球球衣，与我们一起向这些优秀的运动员致敬。


  • 显示颜色： 黑/黑曜石色/白色
  • 款式： IO2678-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 罗纹领口和袖口，有助稳固球衣

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶
  • 可机洗
