英超 Skills
足球
¥99
售罄：
此配色当前无货
带上英超 Skills 足球，让赛场表现跃升新层级。采用较小尺寸设计，经久耐用，是训练和培养步法技能的理想之选。经典图案，颂扬英式足球联赛。
- 显示颜色： 白色/激光红/黑
- 款式： CQ7235-100
精简设计，助力比赛
其他细节
- 机器缝制球皮，经久耐用
- 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
- 高对比度撞色图案有助实现轻松定位
产品细节
- 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
