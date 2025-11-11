荷兰队
男子足球夹克
¥599
售罄：
此配色当前无货
荷兰队男子足球夹克采用轻盈叠层设计，帮助身体保持适宜温度。拒水面料搭配网眼布里料，在球场内外缔造干爽舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/安全橙
- 款式： CN7073-010
荷兰队
¥599
轻盈包覆，舒适体验
荷兰队男子足球夹克采用轻盈叠层设计，帮助身体保持适宜温度。拒水面料搭配网眼布里料，在球场内外缔造干爽舒适感受。
其他细节
- 拒水面料，能在不良天气中帮助保持干爽
- 网眼布里料与后身透气设计，塑就出众透气性能
- 后身下摆采用略微加长设计，在运动时打造出众包覆效果
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 宽大风帽
- 侧边口袋设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑/安全橙
- 款式： CN7073-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。