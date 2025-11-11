 
荷兰队男子足球夹克 - 黑/黑/黑/安全橙

荷兰队

男子足球夹克

¥599

售罄：

此配色当前无货

荷兰队男子足球夹克采用轻盈叠层设计，帮助身体保持适宜温度。拒水面料搭配网眼布里料，在球场内外缔造干爽舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/安全橙
  • 款式： CN7073-010

轻盈包覆，舒适体验

其他细节

  • 拒水面料，能在不良天气中帮助保持干爽
  • 网眼布里料与后身透气设计，塑就出众透气性能
  • 后身下摆采用略微加长设计，在运动时打造出众包覆效果

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 宽大风帽
  • 侧边口袋设计
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
